У ВСУ нет шансов вырваться из волчанского котла, заявил военный эксперт
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Боевики ВСУ не смогут вырваться из «волчанского котла» на северо-востоке Харьковской области, так как операция по окружению проводилась практически полгода, уверен военный корреспондент Марат Хайруллин. По его словам, внутри котла оказались сразу несколько бригад украинской армии, включая элитные подразделения спецназа.
В котле находятся 1-я бригада специального назначения и 11-я гвардейская президентская бригада. С внешней стороны окружения, на участке от Волчанска до райцентра Великий Бурлук, расположены ещё 10 бригад ВСУ. На всей линии фронта от Волчанска до Купянска сконцентрированы дополнительные подразделения, что в сумме даёт 24 бригады украинской армии.
«Ничего им там не удастся, им не приходится рассчитывать, что смогут вырваться из этого котла. Наши создали такие котлы изматывающие для ВСУ», — констатировал собеседник РИА «ФедералПресс».
Напомним, 10 батальонов ВСУ оказались зажаты в самом большом за время СВО котле. На данный момент в волчанском котле уничтожены уже 600 солдат ВСУ.
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