Украинское командование перебросило к району Волчанска в Харьковской области новые штурмовые группы пограничников для попытки усилить позиции на направлении окружения. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, речь идёт о подразделениях 27-го пограничного отряда из Закарпатья. Утверждается, что группы были сформированы в сжатые сроки и включают бойцов так называемого пограничного спецназа.

«Для прорыва кольца окружения с внешней стороны руководство государственной пограничной службы Украины перебросило из Закарпатья наспех сформированные штурмовые группы 27-го пограничного отряда (г. Мукачево). Их костяк составляют бойцы так называемого пограничного спецназа», — сообщили российские силовики.

Собеседник агентства заявил, что часть прибывших военнослужащих не имеет опыта участия в боевых действиях. По его словам, ранее они в основном занимались задачами по охране границы и задержанию граждан, пытавшихся незаконно покинуть территорию Украины.

Ранее около 500 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) были ликвидированы внутри окружения в районе Волчанска на северо-востоке Харьковской области. Российские подразделения продолжают усиливать давление на находящиеся в окружении украинские силы. Прежде сообщалось, что в так называемом волчанском кольце могут находиться до 2 тысяч военнослужащих ВСУ.