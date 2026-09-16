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Специальная военная операция

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Опубликовано 16 сентября, 04:53

ВСУ перебросили к котлу под Волчанском пограничников без боевого опыта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Украинское командование перебросило к району Волчанска в Харьковской области новые штурмовые группы пограничников для попытки усилить позиции на направлении окружения. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, речь идёт о подразделениях 27-го пограничного отряда из Закарпатья. Утверждается, что группы были сформированы в сжатые сроки и включают бойцов так называемого пограничного спецназа.

«Для прорыва кольца окружения с внешней стороны руководство государственной пограничной службы Украины перебросило из Закарпатья наспех сформированные штурмовые группы 27-го пограничного отряда (г. Мукачево). Их костяк составляют бойцы так называемого пограничного спецназа», — сообщили российские силовики.

Собеседник агентства заявил, что часть прибывших военнослужащих не имеет опыта участия в боевых действиях. По его словам, ранее они в основном занимались задачами по охране границы и задержанию граждан, пытавшихся незаконно покинуть территорию Украины.

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Ранее около 500 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) были ликвидированы внутри окружения в районе Волчанска на северо-востоке Харьковской области. Российские подразделения продолжают усиливать давление на находящиеся в окружении украинские силы. Прежде сообщалось, что в так называемом волчанском кольце могут находиться до 2 тысяч военнослужащих ВСУ.

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Юния Ларсон
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