Внутри волчанского кольца ликвидировали около 500 военных ВСУ

Около 500 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) были ликвидированы внутри окружения в районе Волчанска на северо-востоке Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

По его словам, российские подразделения продолжают усиливать давление на находящиеся в окружении украинские силы. Прежде сообщалось, что в так называемом волчанском кольце могут находиться до 2 тысяч военнослужащих ВСУ.

«Потери внутри кольца с начала сентября оцениваем приблизительно в 500 уничтоженных боевиков. Случаи сдачи в плен фиксируются: в плен идут и пехотинцы, и пограничники», — заявил Лисняк.

Он отметил, что ситуация для украинских подразделений внутри окружения становится всё сложнее. По его словам, российские силы продолжают продвижение.

«Населённые пункты один за одним меняют цвет на картах, а у тех, кто остался внутри, выбора становится всё меньше», — сказал собеседник агентства.

Ранее Life.ru писал, что в Харьковскую область были переброшены подразделения 138-го центра специального назначения военной службы правопорядка ВСУ. По утверждению источников, эти силы могут использоваться для контроля за оставляющими позиции военнослужащими. Как сообщалось, подразделения получили оборудование для беспилотников, которые применяются для наблюдения за обстановкой.