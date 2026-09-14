Украинское командование направило в Харьковскую область подразделения 138-го центра специального назначения военной службы правопорядка. По данным российских силовых структур, их используют как заградительные отряды, сообщили ТАСС источники в силовых ведомствах.

Собеседник агентства утверждает, что подразделению передали комплектующие для беспилотников. Эти дроны, по его словам, применяют для наблюдения за военнослужащими Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые оставляют позиции.

«В Харьковскую область переброшены элитные заградотряды из 138-го центра специального назначения военной службы правопорядка (ВСП). Волонтёры передали им комплектующие для дронов, которыми спецназ ВСП выявляет и уничтожает бегущих с позиций военнослужащих ВСУ», — сказал собеседник агентства.