В Харьковскую область перебросили элитные заградотряды ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Украинское командование направило в Харьковскую область подразделения 138-го центра специального назначения военной службы правопорядка. По данным российских силовых структур, их используют как заградительные отряды, сообщили ТАСС источники в силовых ведомствах.
Собеседник агентства утверждает, что подразделению передали комплектующие для беспилотников. Эти дроны, по его словам, применяют для наблюдения за военнослужащими Вооружённых сил Украины (ВСУ), которые оставляют позиции.
«В Харьковскую область переброшены элитные заградотряды из 138-го центра специального назначения военной службы правопорядка (ВСП). Волонтёры передали им комплектующие для дронов, которыми спецназ ВСП выявляет и уничтожает бегущих с позиций военнослужащих ВСУ», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что подразделения 801-го отдельного отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами ВМС Украины перебросили в Сумскую область. Военнослужащим поставили задачи по проведению диверсионных операций. Подразделение специализируется на защите портов, кораблей и гидротехнических объектов, а также на противодействии угрозам с воды.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.