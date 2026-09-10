Дыры в обороне ВСУ под Сумами заткнули подводными диверсантами

Подразделения 801-го отдельного отряда борьбы с подводными диверсионными силами и средствами ВМС Украины перебросили в Сумскую область. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

По данным источника, бойцам поставили задачу проводить диверсионные операции. Численность переброшенной группы и подробности её возможных действий не раскрываются.

801-й отряд специализируется на операциях в морской среде. Согласно информации рекрутингового центра ВМС Украины, его военнослужащие занимаются охраной портов, кораблей и гидротехнических сооружений, а также противодействием подводным и надводным угрозам.

Авторы публикации утверждают, что ранее бойцов подразделения привлекали к попыткам захвата буровых вышек в Чёрном море. Там связывают переброску с нехваткой резервов у ВСУ.

Накануне Life.ru писал, что в Сумской области продолжалось создание буферной зоны, а группировка «Север» развивала наступление у Уланово и Толстодубово. По данным российской стороны, на нескольких участках фиксировалось продвижение. Также сообщалось об ударах по позициям 68-й бригады ВСУ и потерях украинских подразделений.