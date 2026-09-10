МО РФ: До 180 военных ВСУ блокированы в районе Ольховатки

Российские войска блокировали подразделения двух батальонов ВСУ в районе Ольховатки Харьковской области. Их общая численность составляет до 180 человек, сообщили в Минобороны России.

«Блокированы подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области», — заявили в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что российские войска пресекли все попытки подразделений ВСУ выйти из волчанского котла. Потери украинской стороны на этом участке за сутки, по данным МО РФ, составили до 40 военнослужащих.

Кроме того, за минувшие сутки ВС РФ нанесли поражение формированиям пяти украинских бригад в районах Лозовой, Шевченково, Новоалександровки и Аннополья Харьковской области.

7 сентября Владимир Путин сообщил о завершении окружения группировки ВСУ численностью до 2 тыс. человек на северо-востоке Харьковской области. По его словам, площадь волчанского котла составляет около 460 кв. км и охватывает 27 населённых пунктов.