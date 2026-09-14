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Опубликовано 14 сентября, 02:00

Политолог назвал число австралийцев среди наёмников ВСУ

Политолог Лоу: Около 30 австралийцев участвовали в боях на стороне ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Husaruk Vitalii

Около 30 граждан Австралии могли участвовать в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такую оценку приводит РИА «Новости», ссылаясь на австралийского политолога Марка Лоу.

«Известно, что участвуют или участвовали в боях около 30», — заявил эксперт.

По его словам, примерно четверть из них погибли, ещё один австралиец оказался в российском плену.

Одним из наиболее известных случаев стал Оскар Чарльз Агустус Дженкинс. В мае 2025 года Верховный суд ЛНР признал его виновным в участии в вооружённом конфликте в качестве наёмника и приговорил к 13 годам колонии строгого режима. По данным прокуратуры, он воевал в составе 66-й механизированной бригады ВСУ.

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Ранее Life.ru рассказывал о гибели на Украине австралийского наёмника с позывным Моззи. До поездки на Украину он служил в австралийской армии, а позднее присоединился к украинским формированиям. Знакомые и пользователи вспоминают Моззи как опытного бойца, а «коллеги» по оружию обещают почтить его память. Однако большинство в комментариях всё же отмечают его бессмысленную смерть на чужбине.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Виталий Приходько
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