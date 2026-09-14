Около 30 граждан Австралии могли участвовать в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ). Такую оценку приводит РИА «Новости», ссылаясь на австралийского политолога Марка Лоу.

«Известно, что участвуют или участвовали в боях около 30», — заявил эксперт.

По его словам, примерно четверть из них погибли, ещё один австралиец оказался в российском плену.

Одним из наиболее известных случаев стал Оскар Чарльз Агустус Дженкинс. В мае 2025 года Верховный суд ЛНР признал его виновным в участии в вооружённом конфликте в качестве наёмника и приговорил к 13 годам колонии строгого режима. По данным прокуратуры, он воевал в составе 66-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели на Украине австралийского наёмника с позывным Моззи. До поездки на Украину он служил в австралийской армии, а позднее присоединился к украинским формированиям. Знакомые и пользователи вспоминают Моззи как опытного бойца, а «коллеги» по оружию обещают почтить его память. Однако большинство в комментариях всё же отмечают его бессмысленную смерть на чужбине.