Боевой расчёт РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» продемонстрировал исключительную скорость подготовки к открытию огня. Командир расчёта с позывным Орлик рассказал, что в одном из эпизодов бойцы ВС РФ смогли прибыть на позицию и выполнить задачу в кратчайшие сроки.

«На раскрытие идёт четыре минуты, ну, три-четыре. А мы всё это сделали за две минуты. Просто вот приехали, навелись, ждали команды, отработали», — отметил собеседник Zvezdanews.

За сутки интенсивной работы экипаж выпустил около 50 реактивных снарядов. Цели для артиллерии обнаружили с помощью воздушной разведки. Это позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки и наносить точные удары по позициям противника.

Ранее расчёт «Урагана» накрыл скопление ВСУ под Красным Лиманом. Бойцы ВС РФ нанесли удар по украинским военным, которые пытались провести смену подразделений на передовой.