Реактивные осадки: Боевиков ВСУ у Червоного Яра накрыл мощнейший «Ураган»
Боец СВО Орлик: РСЗО «Ураган» выпустил 50 снарядов по ВСУ у Червоного Яра
Обложка © ТАСС /Коновалов Алексей
Боевой расчёт РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» продемонстрировал исключительную скорость подготовки к открытию огня. Командир расчёта с позывным Орлик рассказал, что в одном из эпизодов бойцы ВС РФ смогли прибыть на позицию и выполнить задачу в кратчайшие сроки.
«На раскрытие идёт четыре минуты, ну, три-четыре. А мы всё это сделали за две минуты. Просто вот приехали, навелись, ждали команды, отработали», — отметил собеседник Zvezdanews.
За сутки интенсивной работы экипаж выпустил около 50 реактивных снарядов. Цели для артиллерии обнаружили с помощью воздушной разведки. Это позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки и наносить точные удары по позициям противника.
Ранее расчёт «Урагана» накрыл скопление ВСУ под Красным Лиманом. Бойцы ВС РФ нанесли удар по украинским военным, которые пытались провести смену подразделений на передовой.
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