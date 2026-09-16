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Опубликовано 16 сентября, 13:56

Реактивные осадки: Боевиков ВСУ у Червоного Яра накрыл мощнейший «Ураган»

Боец СВО Орлик: РСЗО «Ураган» выпустил 50 снарядов по ВСУ у Червоного Яра

Обложка © ТАСС /Коновалов Алексей

Обложка © ТАСС /Коновалов Алексей

Боевой расчёт РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» продемонстрировал исключительную скорость подготовки к открытию огня. Командир расчёта с позывным Орлик рассказал, что в одном из эпизодов бойцы ВС РФ смогли прибыть на позицию и выполнить задачу в кратчайшие сроки.

«На раскрытие идёт четыре минуты, ну, три-четыре. А мы всё это сделали за две минуты. Просто вот приехали, навелись, ждали команды, отработали», — отметил собеседник Zvezdanews.

За сутки интенсивной работы экипаж выпустил около 50 реактивных снарядов. Цели для артиллерии обнаружили с помощью воздушной разведки. Это позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки и наносить точные удары по позициям противника.

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Ранее расчёт «Урагана» накрыл скопление ВСУ под Красным Лиманом. Бойцы ВС РФ нанесли удар по украинским военным, которые пытались провести смену подразделений на передовой.

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Борис Эльфанд
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