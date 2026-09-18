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Специальная военная операция

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Опубликовано 18 сентября, 08:49

ВС РФ вывели из строя портовую инфраструктуру Украины, используемую ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Russ Heinl

Российские войска в течение недели вывели из строя несколько объектов портовой инфраструктуры Украины, задействованных в снабжении ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ 18 сентября.

«Выведены из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавшие приём и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ», — говорится в недельной сводке ведомства.

Инфраструктуру украинская сторона использовала для приёма и хранения военных грузов и топлива, предназначенных подразделениям ВСУ.

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Ранее сообщалось, что два моста через Днестр рухнули под ударами ВС РФ. По данным Минобороны РФ, переправы использовались командованием украинских войск для транзита военных грузов, поступавших из Румынии и порта Измаил.

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Татьяна Миссуми
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