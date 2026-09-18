ВС РФ вывели из строя портовую инфраструктуру Украины, используемую ВСУ

Российские войска в течение недели вывели из строя несколько объектов портовой инфраструктуры Украины, задействованных в снабжении ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ 18 сентября.

«Выведены из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавшие приём и хранение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ», — говорится в недельной сводке ведомства.

Инфраструктуру украинская сторона использовала для приёма и хранения военных грузов и топлива, предназначенных подразделениям ВСУ.

Ранее сообщалось, что два моста через Днестр рухнули под ударами ВС РФ. По данным Минобороны РФ, переправы использовались командованием украинских войск для транзита военных грузов, поступавших из Румынии и порта Измаил.