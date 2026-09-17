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Регион
Опубликовано 17 сентября, 16:55

ВС РФ поразили два сухогруза с военными грузами в Одесской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска днём поразили два сухогруза с военными грузами в Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Один из сухогрузов был поражён в порту Черноморск. По данным российского военного ведомства, судно перевозило груз военного назначения. Ещё один сухогруз российские военные поразили на переходе морем. В Минобороны РФ заявили, что судно доставляло в порт Измаил военное имущество для обеспечения ВСУ.

«В течение дня Вооружёнными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портам Украины, а также морским судам, используемым в интересах ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Life.ru сообщал о поражении электроподстанции «Арциз» в Одесской области. По данным Минобороны РФ, объект обеспечивал функционирование портовой инфраструктуры в районе Измаила. В ведомстве также сообщали об ударах по другим объектам в регионе.

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Александра Мышляева
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