Армия России нанесла мощный удар по питающей порт Измаил электроподстанции

Минобороны России сообщило о поражении объектов энергетической и транспортной инфраструктуры Украины в ходе ночной атаки.

По данным ведомства, одним из объектов удара стала электроподстанция «Арциз» в Одесской области. В Минобороны заявили, что она обеспечивала функционирование портовой инфраструктуры в районе Измаила.

Кроме того, российское военное ведомство сообщило об ударах по другим объектам в регионе. Среди них названы мосты через Днестр в районе Маяков, которые использовались для транзита военных грузов, а также морские суда, связанные с поставками для ВСУ. Также Минобороны РФ заявило о поражении объектов военно-промышленного комплекса и предприятий, связанных с производством беспилотников в Киеве и Киевской области.

При этом украинская ПВО этой ночью не смогла сбить ни одной из запущенных дальнобойных ракет ВС РФ. Согласно отчёту ВСУ, со стороны РФ были запущены крылатые ракеты «Калибр» из акватории Каспийского моря, баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400/KN-23, противокорабельные ракеты «Оникс», а также беспилотники Shahed и другие дроны.