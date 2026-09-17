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Опубликовано 17 сентября, 06:59

В Киеве и области поражены три места хранения и производства беспилотников ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Российские военные нанесли удары по объектам, связанным с производством и хранением беспилотников в Киеве и Киевской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, под поражение попали несколько промышленных площадок, где, как утверждается, выпускались и размещались беспилотные летательные аппараты разных типов.

В Минобороны уточнили, что среди целей оказался цех по изготовлению и хранению БПЛА, включая аппараты средней дальности RAX-2X. Также был поражён объект ООО «Пегас армс», который, по информации военного ведомства, занимался производством и складированием дронов самолётного типа большой и средней дальности.

Кроме того, российское оборонное ведомство заявило об ударе по предприятию, выпускающему комплектующие для беспилотников, а также готовящему к применению наземные роботизированные комплексы.

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Ранее Life.ru рассказывал о поражении в Киеве предприятий, которые, по данным Минобороны РФ, использовались для сборки и хранения беспилотников. Под удар также попал транспортно-логистический центр «Сан-Парк».

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