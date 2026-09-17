Огненный вал возмездия: «Калибры» и «Искандеры» покарали дата-центры, порты и ВПК Украины Оглавление Киев и область: удары по производствам БПЛА и дата-центру Запорожская область: металлургия Украины под атакой Одесская область: разрушены подстанция и мосты Транспортная инфраструктура: прицельные удары по кораблям и поездам Зеленский надеется на санкции: ПВО не помогает 17 сентября 2026 года Россия нанесла удары по предприятиям Украины, работающим на ВСУ. Горят заводы и порты. Разрушены мосты и мощности для обработки разведывательной информации. Это ответ за террористические атаки по России. Карта и подробности — на Life.ru «Ониксы» и «Герани» разнесли военную инфраструктуру в четырёх регионах Украины. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Армия России поразила объекты в четырёх регионах Украины. Система ПВО противника в очередной раз оказалась бессильна против российских ракет.

— Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и групповые удары высокоточным оружием наземного, морского и воздушного базирования, беспилотными летательными аппаратами по предприятиям металлургической и радиоэлектронной промышленности, военно-промышленного комплекса Украины, а также объектам энергетики, обеспечивающим функционирование портовой и транспортной инфраструктуры, и судам, задействованным в интересах ВСУ, — сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Киев и область: удары по производствам БПЛА и дата-центру

В столичном регионе нанесён удар по цеху производства и месту хранения БПЛА RAX-2X. Этот беспилотник разработан на базе разведывательного «Лелека-100». На его борту находится боевая часть весом до 15 килограммов. Атакованы мощности ООО «Пегас Армс». Компания занималась выпуском дронов самолётного типа. В Броварах уничтожен аккумуляторный парк хранения энергии.

Под удар попал дата-центр «Де Ново Дата-Центр». В МО РФ заявили, что он обеспечивал работу серверного оборудования, используемого украинскими военными. Через него шла обработка и хранение разведывательных данных.

— В апреле прошлого года площадка на 14 минут потеряла питание, и вместе с ней встали «Дія», «Нова пошта», терминалы «Ощадбанка», карточные платежи по всей стране. Тогда это была авария при замене источника бесперебойного питания. Сегодня по узлу, через который идут обработка, передача и хранение данных в интересах ВСУ, отработали прицельно, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Примечательно, что на одной площадке с «De Novo» находится Американский университет Украины, телеканал «Прямой», принадлежащий экс-президенту Петру Порошенко*, и офис оптовых заказов компании «Милитарист», занимающейся поставками снаряжения и одежды украинским подразделениям.

Запорожская область: металлургия Украины под атакой

В Запорожье прилетело по металлургическому предприятию «Запорожсталь». В российском оборонном ведомстве пояснили, что завод занимался выпуском стали и чугуна, используемого украинскими и европейскими производителями вооружения.

Ещё один удар в Запорожской области пришёлся по научно-производственному комплексу «Искра». Предприятие занималось выпуском систем радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы. Здесь же сходили с конвейера комплектующие для зенитных ракет.

Спутники NASA фиксируют пожары на заводах «Запорожсталь» и «Искра». Фото © firms.modaps.eosdis.nasa

Одесская область: разрушены подстанция и мосты

Армия России отключила порт «Измаил» от электроэнергии. Удалось это сделать, ударив по подстанции «Арциз».

В районе Маяков атакованы два моста через реку Днестр. Они использовались для доставки военных грузов из Румынии.

ВС РФ нанесли удары по украинским кораблям в Одесской области. Видео © Telegram / mod_russia

Транспортная инфраструктура: прицельные удары по кораблям и поездам

Министерство обороны Российской Федерации сообщило об атаке на сухогруз, шедшему в порт «Одесса». На нём находился груз, предназначенный для ВСУ. В порту «Черноморск» поражён аналогичный корабль.

Власти Харьковской области заявили об ударе по железнодорожному вокзалу в Краснограде (Берестине). Через город проходит дорога, по которой можно из центральных регионов Украины доставлять вооружение и личный состав к Краматорску и Славянску.

Зеленский надеется на санкции: ПВО не помогает

На Украине утверждают, что при атаке использовались БПЛА, малогабаритные ракеты «Бандероль» или «Дань-Т». Россия также наносила удары крылатыми «Калибр», баллистическими «Искандер-М» и противокорабельными «Оникс».

В это же время Палата представителей Конгресса США принимала закон о новых российских санкциях, разработанный покойным Линдси Грэмом*. Владимир Зеленский считает, что документ, на котором ещё нет подписи президента Дональда Трампа, способен приблизить остановку боевых действий.

— Санкции должны быть сильными, чтобы вся работа ради мира, и в частности, наши совместные с Америкой, Европой и другими друзьями дипломатические усилия, сработали. Благодарю членов Палаты представителей, сенаторов, лидеров Конгресса США за поддержку этого законопроекта, — написал Зеленский.

Также, судя по сообщению руководителя, никакого энергетического перемирия между Киевом и Москвой нет. Он отметил, что удары наносились по объектам в Сумской и, как подтверждало МО РФ, Одесской областях. При этом Зеленский не говорит о погибших, что подтверждает точность ударов Вооружённых сил Российской Федерации.

*Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Авторы Даниил Черных