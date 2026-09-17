«Бандероль» и «Герань-5» уже в деле? Как ракета-невидимка и дрон с ИИ прошивают ПВО Украины Оглавление S8000 «Бандероль»: новая ракета, которую не берёт ПВО «Герань-5» с ИИ: что умеет новый российский дрон Зеленский: Украине нечем сбивать реактивные дроны В зоне СВО засветилось новое оружие. Малогабаритная крылатая ракета S8000 «Бандероль» и обновлённая версия БПЛА «Герань» стали кошмаром для украинской системы ПВО. Что они собой представляют — в статье Lfie.ru. «Бандероль» и «Герань-5» с ИИ оставили Украину без ПВО. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) / Не является фото с места событий

S8000 «Бандероль»: новая ракета, которую не берёт ПВО

Россия начала активно применять для атак по объектам ВСУ малогабаритную крылатую ракету S8000 «Бандероль». Впервые её зафиксировали в небе над Украиной весной 2025 года. Вероятно, тогда она ещё проходила испытания. Сейчас же она летит практически каждый день.

Точные технические характеристики держатся в секрете. Канал «Военная хроника» сообщает, что ракета, предположительно, может иметь длину около 5 метров. Дальность полёта – до 500 километров. Таким образом, при запуске из Белгорода или Курска S8000 сможет поразить цель в Киеве. Масса боевой части – более 100 кг. ГУР Украины утверждает, что в «Бандероли» якобы используются американские, японские, австралийские, корейские и китайские детали, в том числе турбореактивный двигатель.

Авторы портала «Military China» отмечают, что S8000 создала проблемы для украинской ПВО, так как она имеет небольшие размеры и летит на низкой высоте. Кроме этого, она имеет устойчивость к системам радиоэлектронного подавления.

— Высокоэффективные и экономичные ракеты S8000 позволяют российским военным совершать высокоточные удары по украинским объектам с минимальными затратами. Регулярное использование ВСУ дорогостоящих перехватчиков Patriot быстро истощит их арсенал противовоздушной обороны. А их неспособность эффективно перехватывать такие ракеты, как S8000 приведёт к тому, что все ключевые украинские объекты будут уничтожены один за другим, — говорится в публикации.

Мониторинговые каналы Украины регулярно сообщают о пролётах «Бандероли». Предположительно, для запуска используется БПЛА «Иноходец» и вертолёты Ми-28. «Рыбарь» считает, что количество атак подобными ракетами будет увеличиваться.

— Этому поспособствовал отход от традиционного понимания «носителей крылатых ракет» в пользу удешевления и повышения скорости производства. Теперь для массового ракетного запуска не нужно постоянно гонять дефицитную дальнюю авиацию, — объясняет «Рыбарь».

Предположительные характеристика ракеты S8000 «Бандероль». Инфографика © Life.ru.

«Герань-5» с ИИ: что умеет новый российский дрон

По целям на Украине летит и новая «Герань-5». БПЛА способен пролетать больше 600 километров. У него турбореактивный двигатель. Боевая часть аппарата превышает 60 килограммов. ГУР Украины считает, что у новой версии «Герани» боевая часть – 90 килограммов. Запуск осуществляется с штурмовика Су-25. Кроме этого, беспилотник может оснащаться ракетой «воздух-воздух» для уничтожения украинских самолётов.

— Изменения не ограничиваются лишь скоростью полёта и формой корпуса. Старые модели «Герани» имели сравнительно простые системы наведения. Новые варианты БПЛА оснащаются тепловизионными камерами и системами наведения на основе искусственного интеллекта, российскими помехоустойчивыми антеннами, — пишет Financial Times.

БПЛА «Герань». Фото © ТАСС / Бизнес Online / Сергей Елагин

Зеленский: Украине нечем сбивать реактивные дроны

В ходе визита в Канаду Владимир Зеленский пожаловался, что Украине нечем сбивать реактивные БПЛА. Пока для этого используются американские истребители.

— Соответствующие ракеты мы используем на F-16, сбивая реактивные дроны. Это дорого, но иногда, когда нечем сбить тот или иной реактивный дрон, человеческая жизнь важнее и дороже, то иногда привлекали F-16 против таких дронов, — заявил Зеленский.

Надежда есть на украинских разработчиков. По его словам, 67 компаний трудятся над созданием перехватчика для реактивных беспилотников.

— Есть разработки, продолжаются испытания. Ускоряем все процессы. Украине требуется рабочий инструмент защиты в достаточных объемах и с необходимой эффективностью. Обсудили с министром обороны Евгением Хмарой и Главкомом ВСУ Михаилом Драпатым шаги, которые могут ускорить результат. Финансовую основу этой работы обеспечили, — сообщил 14 сентября руководитель Украины.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат отмечает, что сейчас результативность ПВО снизилась до 60%. Хотя раньше, как говорит военный чиновник, этот показатель был на отметке в 90-95%, что тоже, вероятно, завышенные цифры.

Авторы Даниил Черных