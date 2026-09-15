Подразделения группировки «Север» установили полный контроль над селом Ольховатка, расположенным на территории Харьковской области.

«В кольце окружения установлен контроль над населенным пунктом Ольховатка Харьковской области, уничтожаются формирования ВСУ, блокированные восточнее данного населенного пункта», — заявили в МО.

Штурмовые отряды сковали силы неприятеля и лишили его путей отхода. Основная часть гарнизона противника оказалась полностью отрезана от снабжения с восточной стороны поселения.

На текущий момент российские бойцы ведут непрерывный огонь по очагам сопротивления. Заблокированные группы боевиков несут критические потери в живой силе и технике.

Ранее Армия России освободила Долгенькое и Березники в Харьковской области. Населённые пункты были взяты под контроль силами группировки войск «Север».