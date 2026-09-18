Российские военные в зоне СВО за последние сутки освободили населённые пункты Золотой Колодезь и Веролюбовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 18 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«На прошедшей неделе подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, активными действиями вчера был освобождён населённый пункт Веролюбовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Золотой Колодезь удалось освободить благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Село Веролюбовка находится близ Константиновки. Расположено на реке Часов Яр. Там проживало почти 400 человек по данным на 2020 год.

Золотой Колодезь находится в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). По данным на 2001 год, там проживало порядка 900 человек.

Всего за неделю российские военные освободили пять населённых пунктов (Веролюбовка, Золотой Колодезь, Весёлое — ДНР, Розовка и Новоандреевка — Запорожская область). Ещё над таким же числом (Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья) установлен контроль.