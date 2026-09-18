Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября, 08:38

ВС России освободили Золотой Колодезь и Веролюбовку в ДНР

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные в зоне СВО за последние сутки освободили населённые пункты Золотой Колодезь и Веролюбовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 18 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«На прошедшей неделе подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, активными действиями вчера был освобождён населённый пункт Веролюбовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Золотой Колодезь удалось освободить благодаря активным наступательным действиям подразделений группировки войск «Центр».

Село Веролюбовка находится близ Константиновки. Расположено на реке Часов Яр. Там проживало почти 400 человек по данным на 2020 год.

Золотой Колодезь находится в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). По данным на 2001 год, там проживало порядка 900 человек.

Всего за неделю российские военные освободили пять населённых пунктов (Веролюбовка, Золотой Колодезь, Весёлое — ДНР, Розовка и Новоандреевка — Запорожская область). Ещё над таким же числом (Черняков, Широкое, Шевченково, Ольховатка и Малая Волчья) установлен контроль.

Более 390 за неделю: В МО раскрыли потери ВСУ в котле под Харьковом
Более 390 за неделю: В МО раскрыли потери ВСУ в котле под Харьковом

Главные новости и сводки боевых действий — в разделе «Специальная военная операция (СВО)» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Армия
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar