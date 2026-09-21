Вернуть российский газ: В АдГ раскрыли детали переговоров с Дмитриевым
В АдГ рассказали о переговорах с Дмитриевым по российским энергоносителям
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Представители «Альтернативы для Германии» уже обсуждали с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым возможное возобновление поставок российских энергоносителей. Об этом РБК рассказал член комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре.
«На полях Петербургского международного экономического форума уже состоялись переговоры, в том числе с Кириллом Дмитриевым, о возобновлении поставок российских энергоносителей. Мы намерены продолжить этот диалог», — заявил Котре.
Котре связал такой подход с необходимостью диверсифицировать снабжение Германии. По его мнению, Берлину и Европе в долгосрочной перспективе следует добиваться большей самостоятельности в этой сфере. Особое значение он придаёт возможности обеспечивать потребности в кризисные периоды.
Отдельно политик упомянул «Северный поток». Он считает, что результат АдГ на выборах в Мекленбурге — Передней Померании позволит привлечь дополнительное внимание к вопросу о возможном возобновлении работы газопровода.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил совместную работу с «Альтернативой для Германии» по восстановлению «Северного потока». По мнению Дмитриева, возвращение более доступного российского газа положительно сказалось бы на экономике Мекленбурга — Передней Померании и Германии в целом. Он отметил, что регион снова начнёт процветать, если благодаря совместной работе с АдГ вернётся доступный и надёжный газопровод.
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