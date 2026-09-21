Результат Христианско-демократического союза на выборах в Мекленбурге — Передней Померании стал историческим унижением для партии Фридриха Мерца. Такую оценку в соцсети X дал глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Ещё одна поразительная победа АдГ (голоса немецкого народа) и ещё одно историческое унижение ХДС Мерца (голоса глобалистов — разжигателей войны) с результатом 5,5%», — написал он.

Глава РФПИ также высказался о перспективах германской экономики. По его мнению, восстановить промышленность и экономику страны поможет энергетическое сотрудничество с Россией, которое поддерживает «Альтернатива для Германии».

Ранее сообщалось, что после обработки всех протоколов ХДС получил 4,9% на выборах в Мекленбурге — Передней Померании. По данным регионального избиркома, партия не преодолела пятипроцентный барьер и впервые осталась без представительства в земельном парламенте. Этот результат стал самым низким за историю её участия в земельных выборах Германии. АдГ заняла первое место с 38,2%, опередив СДПГ на 2,7 процентного пункта. Социал-демократы набрали 35,5%, Левая партия — 6,5%, «Зелёные» — 5,7%. BSW получила 4,8% и также не прошла в ландтаг. Явка составила 78,1%.