Партия АдГ победила на выборах в парламент земли Мекленбург — Передняя Померания

Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца не преодолел пятипроцентный барьер на выборах в Мекленбурге — Передней Померании. Партия набрала 4,9%, сообщил региональный избирком после обработки всех протоколов.

Это худший результат ХДС за всю историю его участия в земельных выборах Германии. Прежде христианские демократы ни разу не получали менее 5% и всегда проходили в региональные парламенты.

Первое место заняла «Альтернатива для Германии» с 38,2%. Социал-демократическая партия Германии получила 35,5%, уступив победителю 2,7 процентного пункта.

Левая партия набрала 6,5%, «Зелёные» — 5,7%. Партия BSW, прежде носившая название «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», также не прошла в ландтаг. Её поддержали 4,8% избирателей. Явка достигла 78,1%.

Некоторые эксперты допускали, что непрохождение ХДС в парламент поставит под вопрос сохранение Мерцем постов канцлера и председателя партии. Однако сам глава правительства после публикации экзитполов в воскресенье заявил о намерении продолжать работу.

Ранее сообщалось, что экзитполы в Мекленбурге — Передней Померании отдавали АдГ первое место с 37%. СДПГ, согласно этим оценкам, получала 35,5%. На тот момент комиссии ещё подсчитывали бюллетени. Параллельно голосование проходило в Берлине. Там опросы на выходе с участков показывали лидерство «Левых» с 24,5%. ХДС набирал 20%, АдГ — 16%. В обоих регионах участки завершили работу в 18:00 по местному времени, после чего комиссии приступили к подсчёту голосов.