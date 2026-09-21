Сопредседатель ультраправой «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель заявила, что немецкой экономике снова понадобятся энергоносители, включая российский газ. В эфире ZDF политик объяснила такую позицию тем, что поставки из России десятилетиями оставались частью экономической модели ФРГ.

По словам политика, Германии вновь необходимы ископаемые источники энергии. На уточнение ведущей о российском газе Вайдель ответила утвердительно. Она напомнила, что доступ к российскому газу на протяжении десятилетий был одним из элементов немецкой экономической модели. Поэтому, по её мнению, для возвращения к прежней схеме энергоснабжения необходимо мирное урегулирование конфликта на Украине.

Ранее Life.ru писал, что отношение к России и возможное возобновление работы «Северного потока» стали одной из заметных тем земельных выборов в Мекленбурге — Передней Померании. В центре споров оказалась премьер-министр земли Мануэла Швезиг из СДПГ. До 2022 года она поддерживала проект, однако после начала боевых действий на Украине изменила позицию и впоследствии называла поддержку газопровода ошибкой. За возвращение российского газа выступает «Альтернатива для Германии». Кандидат партии Лейф-Эрик Хольм во время теледебатов заявил, что после завершения конфликта на Украине и нормализации отношений с Москвой.