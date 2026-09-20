Отношение к России и возможное возобновление работы «Северного потока» стали одной из заметных тем земельных выборов в Мекленбурге — Передней Померании. На особую роль российского направления в предвыборной кампании обращает внимание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Газопроводы «Северный поток» выходят на берег в Любмине, расположенном именно в этой федеральной земле. По оценке FAZ, Мекленбург — Передняя Померания теснее многих других регионов Германии связан с Россией, а часть местных жителей выступает за улучшение отношений с Москвой и возвращение поставок российского газа.

В центре споров оказалась премьер-министр земли Мануэла Швезиг из СДПГ. До 2022 года она поддерживала проект «Северный поток — 2», однако после начала боевых действий на Украине изменила позицию и впоследствии называла поддержку газопровода ошибкой. В нынешней кампании вопрос российских поставок вновь стал предметом её споров с оппонентами.

За возвращение российского газа выступает «Альтернатива для Германии». Кандидат партии Лейф-Эрик Хольм во время теледебатов заявил, что после завершения конфликта на Украине и нормализации отношений с Москвой АдГ хочет вновь запустить газопровод. При этом действующие правила ЕС сейчас не позволяют возобновить импорт российского трубопроводного газа.

Голосование на выборах в ландтаг Мекленбурга — Передней Померании проходит 20 сентября. Правом голоса обладают около 1,3 миллиона человек, а одним из центральных сюжетов кампании стало соперничество СДПГ Швезиг и АдГ.

Ранее Life.ru писал, что спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев допустил совместную работу с АдГ по восстановлению «Северного потока». По его мнению, возвращение российского газа могло бы снизить энергетические издержки, создать рабочие места и поддержать экономический рост в регионе.

Согласно последним данным, «Альтернатива для Германии» набирает 37% голосов на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. На втором месте идёт СДПГ с 35,5%. У ХДС канцлера Фридриха Мерца — лишь 5,5%, что является худшим результатом для консерваторов за всю историю их участия в земельных выборах.