АдГ вырывается вперёд на выборах в Мекленбурге — Передней Померании

«Альтернатива для Германии» набирает 37% голосов на выборах в парламент федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания. Об этом свидетельствуют предварительные данные exit poll.

Социал-демократическая партия Германии получает 35,5% и занимает второе место. Официальный подсчёт голосов продолжается, поэтому показатели ещё могут измениться.

Одновременно выборы проходят в Берлине. Там, согласно данным exit poll, лидирует партия «Левые» с 24,5% голосов. Христианско-демократический союз получает 20%, «Альтернатива для Германии» — 16%.

В обоих регионах избирательные участки закрылись в 18:00 по местному времени. После этого начался подсчёт бюллетеней.

Перед голосованием опросы также показывали плотную борьбу АдГ и СДПГ в Мекленбурге — Передней Померании, а в Берлине среди лидеров находились «Левые» и ХДС.

Политическое давление на канцлера усилилось после выборов в Саксонии-Анхальт 6 сентября, где АдГ получила 43,8% голосов, а ХДС — 17,2%. Мерц назвал результат «тектоническим сдвигом» в партийной системе и признал, что его партия «катастрофически проиграла».