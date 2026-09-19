Глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил совместную работу с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ) по восстановлению «Северного потока». О возможном сотрудничестве он написал в соцсети X.

По его мнению, возвращение более доступного российского газа могло бы положительно сказаться на экономике Мекленбурга — Передней Померании и Германии в целом.

«Мекленбург — Передняя Померания снова будет процветать, когда благодаря совместной работе с партией «Альтернатива для Германии» вернётся доступный и надёжный газопровод «Северный поток», — написал Дмитриев.

По словам спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, благодаря «Северному потоку» немцы получат сниженные счетов за электричество, новые рабочие места и более высокий экономический рост.

Он также добавил: «Больше никакого самоубийства для немецкой энергетики и промышленности!»

Тема возвращения российского газа уже стала частью политической программы АдГ. В мае Life.ru писал, что партия включила ремонт и повторный запуск «Северного потока» в программу перед выборами в Мекленбурге — Передней Померании. Накануне стало известно и о подготовке возможной встречи Кирилла Дмитриева с руководством АдГ для обсуждения возобновления поставок российского газа. До 2022 года Россия обеспечивала более половины немецкого импорта природного газа, после остановки поставок Берлин начал активнее закупать топливо у Норвегии и других европейских поставщиков, а также развивать сеть СПГ-терминалов.