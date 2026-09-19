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Регион
Опубликовано 18 сентября, 22:58

«Мы снова нуждаемся в дешёвом газе»: В АдГ заявили о намерении запустить «Северный поток»

Хрупалла: АдГ хочет снова подключить «Северный поток»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dragancfm

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dragancfm

Партия «Альтернатива для Германии» намерена добиваться перезапуска трубопровода «Северный поток» и считает ненужными терминалы по приёму сжиженного природного газа. Об этом заявил сопредседатель АдГ Тино Хрупалла, выступая на предвыборном мероприятии в Нойбранденбурге.

Политик напомнил, что именно в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания, в Лубмине, выходит на берег трубопровод, и подчеркнул, что Германия вновь нуждается в дешёвом газе.

«Мы хотим снова подключить «Северный поток», — сказал Хрупалла, трансляция велась на его странице в X.

По его словам, в случае перезапуска газопровода необходимость в СПГ-терминалах отпадёт.

«Их можно сразу же снести, если мы снова запустим «Северный поток». Это должно оставаться целью», — отметил лидер АдГ.

Экономист заявил, что деградировавшей Европе газ в «Северных потоках» больше ни к чему
Экономист заявил, что деградировавшей Европе газ в «Северных потоках» больше ни к чему

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: Европа не использует уцелевшую нитку «Северного потока», хотя могла бы возобновить поставки. По его словам, сохранившаяся линия остаётся исправной и может быть запущена «в одночасье».

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Юния Ларсон
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