Возобновлять поставки российского газа в Европу по «Северным потокам» не стоит, но полностью исключать этого нельзя. Однако сегодня, в условиях деиндустриализации региона, европейские страны вряд ли захотят его получать. Такое мнение «Газете.ru» высказал экономист Алексей Зубец.

По его словам, если экономике Европы снова потребуются российские энергоносители, «Северные потоки» могут заработать.

«Они [поставки] будут возобновлены, если Европа захочет закупать. На сегодняшний день Европа закупать его не хочет», — подчеркнул он.

Экономист обратил внимание, что политика Брюсселя в энергосфере не изменилась. Более того, 20-й пакет санкций от 23 апреля затронул даже российский сжиженный природный газ.

За последние годы в Европе произошла глубокая деиндустриализация. Крупная промышленность, прежде всего немецкая, которая раньше потребляла огромные объёмы топлива, либо остановлена, либо резко сократила выпуск. Зубец заметил, что далеко не факт, что сегодня, после такой деградации, газ Европе всё ещё нужен.

Ранее в Германии призвали полностью прекратить поддержку Украины после выхода книги журналиста WSJ Бояна Панчевски о подрывах газопроводов «Северный поток». Немецкие политики утверждают, что Владимир Зеленский лично давал согласие на проведение операции.