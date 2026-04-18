Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским давал предварительное устное согласие на осуществление диверсии в отношении газопроводной системы «Северные потоки». Такой вывод следует из книги-расследования, автором которой выступил журналист американского издания The Wall Street Journal Боян Панчевски.

В Германии совсем недавно увидела свет работа Панчевски «Подрыв «Северного потока»: подлинная история диверсии, потрясшей Европу». Автор, работающий в издании WSJ, шаг за шагом воссоздаёт хронику событий и сделанные из них выводы, используя записи разговоров с непосредственными участниками, а также информацию от следователей и сотрудников спецслужб.

Валерий Залужный, прежде занимавший пост главкома ВСУ, как только осознал, что задуманная за рубежом диверсия обретает всё более конкретные очертания, тут же поставил в известность Зеленского. Сделал же он это, по словам двух информированных источников, посвящённых в суть того разговора, «чтобы подстраховать собственную шкуру». Как установил журналист, как правило, Залужный избегал введения Зеленского в курс дел относительно внутренних операций на территории Украины, но в данной ситуации, касающейся акции за пределами страны, повёл себя с необычной осторожностью, благодаря чему фактически списал всю полноту ответственности на руководство киевского режима.

Согласно данным, которые приводит в своей книге журналист, уже в середине 2022 года ЦРУ вышло на след готовящейся диверсии и в жёсткой форме потребовало свернуть операцию. Зеленский, как утверждает автор, отдал Залужному прямой приказ немедленно прекратить всякую подготовку, но тот проигнорировал распоряжение.

