Песков: Европа не использует уцелевшую нитку «Северного потока»
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Европа могла бы возобновить поставки по уцелевшей нитке «Северного потока», однако политические мотивы мешают этому, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, сохранившаяся линия остаётся исправной и может быть запущена «в одночасье».
«Но здравый смысл в Европе затмевает политическая ангажированность и маниакальное желание нанести России стратегическое поражение», — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что европейские страны закупают газ на спотовом рынке по ценам, значительно превышающим стоимость российского трубопроводного топлива. По его словам, такая политика наносит ущерб экономике европейских государств и их гражданам.
После подрывов «Северных потоков» в 2022 году Москва неоднократно заявляла, что одна нитка газопровода сохранилась и может использоваться. В июне Life.ru писал о возможном плане США выкупить европейскую часть «Северных потоков», восстановить её и перепродавать российский газ Европе. Россия была готова поставлять топливо по уцелевшей линии. Также сообщалось о опасениях европейских компаний из-за возможной зависимости от американских энергоресурсов.
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