Европа могла бы возобновить поставки по уцелевшей нитке «Северного потока», однако политические мотивы мешают этому, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сохранившаяся линия остаётся исправной и может быть запущена «в одночасье».

«Но здравый смысл в Европе затмевает политическая ангажированность и маниакальное желание нанести России стратегическое поражение», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что европейские страны закупают газ на спотовом рынке по ценам, значительно превышающим стоимость российского трубопроводного топлива. По его словам, такая политика наносит ущерб экономике европейских государств и их гражданам.