Европейские оборонные и энергетические компании начали опасаться чрезмерного влияния США после того, как ЕС полностью отказался от российского газа. Об этом пишет The New York Times, отмечая, что нынешние отношения с Америкой осложнены из-за угроз Дональда Трампа ввести пошлины, его заявлений о Гренландии и ситуации с Ираном.

По мнению экспертов, теперь США могут оказывать значительное влияние на внутреннюю политику Европы в энергетическом секторе.

«При всём моём уважении, в такое время создавать зависимость от Америки — не лучшая идея», — приводит газета слова бывшего высокопоставленного командующего НАТО генерала Ричарда Ширреффа.

Ширрефф добавил, что такой сценарий может ослабить европейскую энергетическую независимость и подорвать стратегическую стабильность континента.

Ранее Life.ru писал, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал тяжёлый энергетический кризис в ЕС. Он отметил, что стоимость нефти и газа может вырасти до заоблачных значений, а европейцы почувствуют последствия из-за политики против российских энергоресурсов. Дмитриев подчеркнул, что страдания населения связаны с ошибочными решениями чиновников, которые подрывают собственное благосостояние.