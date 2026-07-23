«Цены взлетят до небес»: Дмитриев описал мрачное энергетическое будущее Евросоюза

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил о грядущем тяжёлом энергетическом кризисе в Евросоюзе. Своим прогнозом он поделился в социальной сети X.

По мнению Дмитриева, стоимость нефти и газа станет заоблачной. Европейцам придётся страдать из-за того, что их чиновники борются с российскими энергоносителями, нанося ущерб собственному населению и его благосостоянию.

Он напомнил, что ещё год назад предупреждал об уязвимости ситуации в Ормузском проливе. На фоне эскалации на Ближнем Востоке Дмитриев не раз говорил о приближении «энергетического цунами» к ЕС и Великобритании.

В день публикации поста котировки Brent на бирже ICE поднялись выше $101 за баррель. Отметка в $100 была превышена впервые с 26 мая, а ближе к вечеру цены обновили рекорд от 22 мая.

В публикации также упоминаются недавние санкции Евросоюза против нефтяной отрасли РФ. Под ограничения попали три российских НПЗ, один белорусский завод и грузинское предприятие, якобы торгующее сырьём из России. Кроме того, введён запрет на транзакции с пятью нефтетрейдерами, нарушавшими установленные лимиты.

Ранее Совет ЕС утвердил полный отказ от российского газа: трубопроводного — с 30 сентября 2027 года, а СПГ — с 1 января того же года. Запрет на импорт сжиженного топлива по краткосрочным контрактам начал действовать с апреля 2026-го.

В ответ на эти планы президент Владимир Путин допустил досрочный уход России с европейского рынка для переориентации поставок. По итогам прошлого года РФ заняла второе место после США по стоимости импорта СПГ в ЕС с долей 16,1%, обеспечив около 14% физических объемов.