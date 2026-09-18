Российский газ снова в Германии? Reuters заявил о подготовке встречи Дмитриева с лидерами АдГ

Возвращение российского газа на немецкий рынок может стать темой переговоров главы РФПИ Кирилла Дмитриева с руководством «Альтернативы для Германии» в 2027 году. Подготовка к такой встрече уже началась, сообщило Reuters со ссылкой на двух знакомых с планами источников.

«Спецпредставитель президента России Владимира Путина и руководство немецкой партии АдГ начали подготовку к встрече в следующем году, чтобы обсудить возобновление поставок газа в крупнейшую экономику Европы», — пишет агентство.

Одним из возможных сроков называется март 2027 года. Предполагается участие Дмитриева, а также сопредседателей АдГ Алисы Вайдель и Тино Крупаллы. Представители российской стороны и немецкой партии комментировать сведения агентству не стали.

Источники Reuters также утверждают, что переговоры предполагается провести только после появления основы для мирного урегулирования конфликта на Украине. Среди возможных площадок рассматриваются Израиль, ОАЭ и Индия.

Новость сразу отразилась на российском фондовом рынке. Акции «Газпрома» после публикации ускорили рост примерно до 4%, хотя до появления информации о переговорах прибавляли около 2%.

Тема возвращения российских энергоносителей уже фигурирует в планах немецкой оппозиции. Ранее Life.ru сообщал, что АдГ намерена добиваться возобновления торговли с Россией и закупок российских нефти и газа.

До 2022 года Россия была крупнейшим поставщиком природного газа в Германию, значительная часть которого поступала по трубопроводу «Северный поток». В течение 2022 года объёмы прокачки постепенно сокращались: летом мощность маршрута была снижена сначала до 40%, затем до 20%, а с сентября импорт российского газа по «Северному потоку» прекратился полностью. В конце сентября обе нитки «Северного потока — 1» и одна из ниток «Северного потока — 2» получили повреждения в результате взрывов в Балтийском море. Выпавшие российские объёмы Германия стала замещать поставками из Норвегии, Нидерландов и Бельгии, а также импортом сжиженного природного газа через построенные СПГ-терминалы.