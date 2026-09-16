Нефть, газ и никакой помощи Киеву: АдГ подготовила новый курс по России

«Альтернатива для Германии» намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией. В планы партии входят восстановление торговли, возобновление закупок российских нефти и газа, а также прекращение военной помощи Украине, пишет Bild со ссылкой на источники.

Внешнеполитическая рабочая группа АдГ обсудила два программных документа — об отношениях с Россией и США. Концепцию российского направления уже одобрили, американскую планируют доработать до конца сентября. Речь идёт о внутреннем документе оппозиционной партии. Его принятие не означает изменения официального курса правительства Германии.

Заместитель руководителя фракции АдГ в Бундестаге Маркус Фронмайер утверждает, что принципиальных разногласий по поводу новой внешнеполитической линии внутри рабочей группы нет.

«Рабочая группа совершенно едина во мнении об основных принципах нашей внешней политики, которая представляет собой реальную политику в национальных интересах Германии», — сказал он.

В отношениях с Вашингтоном АдГ поддержала переориентацию американской внешней политики при Дональде Трампе и отход от прежнего курса на глобальное вмешательство.