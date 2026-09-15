Мерц пробил очередное дно — его работой довольны только 10% немцев

Работой канцлера Германии Фридриха Мерца довольны лишь 10% жителей страны — это минимальный показатель за всё время его пребывания у власти. Такие данные приводит институт Forsa в опросе для RTL и N-TV.

Недовольны деятельностью главы правительства сразу 88% респондентов. За неделю доля одобряющих его работу сократилась ещё на три процентных пункта.

Проблемы у канцлера нарастают даже среди собственного электората. В блоке ХДС/ХСС его работу положительно оценили 42% сторонников, тогда как 57% остались недовольны. Ещё хуже ситуация среди избирателей коалиционного партнёра христианских демократов — СДПГ. Отрицательно деятельность Мерца оценили 87% её сторонников.

Среди симпатизантов «Альтернативы для Германии», «Левых» и «Зелёных» доля недовольных канцлером достигает 90–99%.

Опрос проводился с 8 по 14 сентября среди 2502 человек. Максимальная статистическая погрешность составляет 2,5 процентного пункта.

Ранее Life.ru сообщал, что лишь 14% немцев считают Мерца подходящим для должности канцлера. По данным опроса INSA, 78% респондентов выступили против его дальнейшего пребывания во главе правительства.