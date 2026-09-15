Мерц внезапно отменил поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированную поездку в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ.

По их данным, немецкий канцлер должен был принять участие в общих прениях, однако решил остаться в Берлине.

Источник объяснил отмену поездки необходимостью присутствия главы правительства в германской столице. С чем именно она связана, не уточняется.

81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН официально открылась 8 сентября. Общие прения пройдут с 22 по 26 сентября и возобновятся 28 сентября. Российскую делегацию на мероприятиях возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября.

Ранее Life.ru сообщал, что лишь 14% немцев считают Мерца подходящим для должности канцлера. Согласно опросу INSA, против его дальнейшего пребывания во главе правительства высказались 78% респондентов.