«Ему нельзя верить»: Советник Трампа жёстко прошёлся по Мерцу

Соединённые Штаты не могут доверять словам канцлера Германии Фридриха Мерца. Такое заявление сделал спецпосланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл, комментируя критику Дональда Трампа со стороны главы немецкого правительства.

«Мерц вне себя из-за того, что американцы хотят, чтобы германское правительство платило по своим обязательствам перед НАТО. Ясно, что мы не можем верить словам Мерца. Он говорит одно в Берлине и другое — в Вашингтоне», — написал Гренелл в соцсети X.

Представитель американской администрации связал недовольство канцлера с требованиями Вашингтона к Берлину выполнять свои обязательства перед Североатлантическим альянсом.

Гренелл также обрушился с критикой на немецкие СМИ. По его словам, многие из них позволяют Мерцу сохранять подобную «двуличность», не разоблачая её.

Американский дипломат хорошо знаком с германской политикой: с 2018 по 2020 год он занимал должность посла США в ФРГ. В 2020-м Гренелл также исполнял обязанности директора Национальной разведки Соединённых Штатов.

Ранее Life.ru сообщал о новом витке напряжённости между Мерцем и Трампом. Канцлер ФРГ отменил запланированный телефонный разговор после того, как американский лидер поздравил «Альтернативу для Германии» с успехом на выборах, хотя Берлин официально не подтвердил прямую связь между этими событиями.