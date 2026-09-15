Мерц соберёт руководство ХДС для решающего разговора о доверии

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен поставить перед руководством Христианско-демократического союза вопрос о доверии к себе. По данным Table.Media, партийную верхушку он собирается поставить перед выбором — поддержать его или выступить за смену лидера.

Решающий разговор планируется провести в ближайшее воскресенье после выборов в Берлине и Мекленбурге — Передней Померании. Мерц хочет собрать руководство ХДС в берлинской штаб-квартире партии — Доме Конрада Аденауэра.

Своё дальнейшее пребывание на посту канцлера политик намерен увязать с более жёстким курсом на проведение реформ. Таким образом, встреча должна определить, сохраняет ли Мерц необходимую поддержку внутри собственной партии.

Положение главы правительства осложнилось после провала ХДС на выборах в Саксонии-Анхальте. На фоне поражения внутри партии усилилась критика канцлера, а в немецких СМИ всё чаще обсуждаются возможные варианты его замены.

При этом речь пока идёт именно о внутрипартийной проверке поддержки Мерца, а не о формальном вопросе доверия канцлеру в Бундестаге.

Ранее Life.ru писал, что лишь 14% немцев считают Мерца подходящим для должности канцлера. Согласно опросу INSA, 78% респондентов придерживались противоположного мнения, а смены главы правительства хотели даже 58% сторонников ХДС/ХСС. На фоне падения популярности давление на Мерца усиливается и внутри возглавляемого им политического блока.