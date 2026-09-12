Bloomberg: Мерц намерен остаться канцлером вопреки недовольству в ХДС

Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен остаться во главе правительства, несмотря на растущую критику внутри Христианско-демократического союза. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с его позицией. По их словам, политик настроен продолжать программу реформ.

Давление на канцлера усилилось после поражения ХДС на выборах в Саксонии-Анхальте. Партию критикуют за ошибки в общении с избирателями и отсутствие заметных результатов в восстановлении экономического роста. После голосования Мерц заявил журналистам: «Сдаваться — не вариант».

Разногласия затронули и экономические инициативы правительства. По данным агентства, около 20 депутатов ХДС на закрытом заседании пригрозили не поддержать пакет снижения подоходного налога на 10 млрд евро — одну из ключевых мер коалиции.

В партии уже обсуждают возможных преемников канцлера. Среди них Bloomberg называет премьер-министра Северного Рейна — Вестфалии Хендрика Вюста и лидера ХСС Маркуса Зедера. При этом согласованного плана по замене Мерца, как отмечает агентство, пока нет.

Дополнительным испытанием для канцлера могут стать выборы 20 сентября в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине. Приведённые Bloomberg опросы указывают на слабые позиции ХДС: в первой земле партию поддерживают 7% респондентов, в столице — 21%.

Ранее Life.ru рассказывал, что обозреватель Welt раскритиковал выступление Мерца в Бундестаге после поражения ХДС в Саксонии-Анхальте. По оценке Марка Феликса Серрао, канцлер своей речью навредил и себе, и партии. Особое внимание журналист уделил реакции главы правительства на успех «Альтернативы для Германии».