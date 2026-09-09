Мерц потребовал урезать проект бюджета ЕС на сотни миллиардов евро

Германия настаивает на сокращении проекта бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы на несколько сотен миллиардов евро. Об этом канцлер Фридрих Мерц заявил на совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета Антониу Коштой.

По словам главы немецкого правительства, Еврокомиссия предлагает увеличить финансирование на 60% относительно предыдущего семилетнего периода. Он считает такой рост чрезмерным на фоне экономии в странах объединения.

«Во время бюджетной экономии во всех государствах-членах это попросту неподъёмно», — подчеркнул Мерц.

Канцлер отметил, что пересмотр должен охватить все направления расходов. В общей сложности за семь лет он предлагает урезать запланированные суммы на несколько сотен миллиардов евро.

Переговоры по финансовому плану продолжаются. Согласно предложению Еврокомиссии, его объём должен составить 1,76 трлн евро с учётом инфляции. Германия и ряд других участников ЕС считают эту сумму завышенной.

Ранее Еврокомиссия одобрила заявку Украины на закупку ракет для Patriot за счёт европейской программы финансирования объёмом 90 млрд евро. Киев намерен направить на эти цели более 2 млрд евро. Однако согласование заявки ещё не означает перечисление средств: сначала Брюссель должен проверить закупочные контракты.