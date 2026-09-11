«Искажал факты и терял нить»: Речь Мерца после провала ХДС сочли трагедией

Канцлер Германии Фридрих Мерц провалил выступление в бундестаге после разгромного поражения ХДС в Саксонии-Анхальт. Так его речь оценила немецкая Welt. Обозреватель издания Марк Феликс Серрао считает, что канцлер в итоге только навредил самому себе и партии.

Особое внимание Welt обратила на реакцию канцлера на успех «Альтернативы для Германии». Мерц подчеркнул, что за АдГ не проголосовали 56% избирателей. Однако ХДС самого канцлера получил лишь 17,2%. То есть около 83% участников голосования также не поддержали христианских демократов. АдГ при этом набрала 43,8% и стала крупнейшей партией в новом ландтаге.

Издание также раскритиковало Мерца за отсутствие убедительного ответа на более широкий вопрос о будущем Германии. Автор колонки считает, что выступление не показало, какое место страна должна занимать в новых политических условиях. Журналист назвал его речь трагедией.

«Он метался между сентиментальностью и агрессией, искажал факты и терял нить рассуждения», — сказано в публикации.

Выборы в Саксонии-Анхальт прошли 6 сентября. ХДС потерял почти 20 процентных пунктов по сравнению с 2021 годом. Сам Мерц позднее назвал результат партии драматическим поражением. Ранее Life.ru сообщал, что внутри ХДС уже прозвучали требования об отставке Фридриха Мерца. Зампред отделения партии в Мекленбурге — Передней Померании Тино Шоманн раскритиковал канцлера после провала на выборах. Он также назвал выступление Мерца после поражения неубедительным и заявил о потере доверия к главе правительства.