Bild: Лишь 14% немцев сочли Мерца подходящим для должности канцлера

Только 14% жителей Германии считают Фридриха Мерца подходящим для должности федерального канцлера. Против того, чтобы политик оставался во главе правительства, высказались 78% участников исследования института INSA, пишет Bild.

Недовольство растёт и среди сторонников блока ХДС/ХСС, который возглавляет Мерц. Смены канцлера хотят 58% избирателей объединения, тогда как поддерживают его 36%.

Популярность главы правительства снижается больше года. В середине 2025-го его работой были довольны свыше 30% немцев, а к началу сентября 2026 года показатель опустился примерно до 16%.

Участники исследования критически оценили и министра финансов Ларса Клингбайля. Подходящим руководителем Социал-демократической партии Германии его считают 24% респондентов, а 51% придерживаются противоположного мнения. При этом среди сторонников СДПГ позиции Клингбайля заметно крепче: за сохранение его на посту выступили 57%, против — 30%.

Почти половина опрошенных — 46% — поддержала отказ от политического «брандмауэра» вокруг «Альтернативы для Германии», исключающего сотрудничество с партией. Ещё 45% высказались против возможного запрета АдГ.

Незадолго до публикации опроса АдГ одержала историческую победу на выборах в Саксонии-Анхальт, набрав 43,8% голосов. ХДС Мерца получил 17,2% и занял второе место.