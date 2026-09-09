Мерц отменил разговор с Трампом из-за поздравления АдГ с победой

Канцлер Германии Фридрих Мерц отменил запланированный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом спустя несколько часов после того, как тот поздравил «Альтернативу для Германии» с успехом на выборах в Саксонии-Анхальт. Об этом сообщает The Guardian.

При этом официально Берлин не подтвердил, что причиной отмены стали именно слова американского лидера. Представитель Мерца отказался объяснять решение, однако подчеркнул, что оно не связано с накладкой в расписании.

Трамп ранее положительно отреагировал на результат АдГ, одержавшей победу на региональных выборах. Он связал успех партии с недовольством жителей Германии миграционной политикой и заявил, что политическая сила находится «на подъёме».

В Берлине комментарий президента США восприняли критически. Представитель правительства напомнил позицию Мерца, согласно которой вмешательство зарубежных политиков во внутренние дела Германии, особенно в выборы, для канцлера неприемлемо.

Новой даты разговора между Мерцем и Трампом пока нет. Изначально политики должны были обсудить предстоящую 25-ю годовщину терактов 11 сентября в США.

Ранее Трамп назвал успех АдГ следствием недовольства миграционной политикой. На выборах в Саксонии-Анхальт партия получила 43,8% голосов, тогда как ХДС Мерца — 17,2%.