Трамп назвал успех АдГ следствием недовольства миграционной политикой

Американский президент Дональд Трамп отреагировал на результат «Альтернативы для Германии» (АдГ) на выборах в Саксонии-Анхальт, назвав успех партии «знаменательным вечером». Об этом республиканец написал в соцсети Truth Social.

Хозяин Белого дома не стал напрямую называть АдГ, охарактеризовав её как «популистскую партию». По его мнению, заметный результат движения связан с тем, что жители Германии больше не хотят мириться с правилами в сфере иммиграции, которые, как считает Трамп, нанесли стране серьёзный ущерб.

«Вау! У «Популистской партии» в Германии только что был по-настоящему знаменательный вечер. Люди наконец-то устали от совершенно ужасных иммиграционных правил и норм, которые нанесли Германии столь огромный ущерб. Они на подъёме и больше не намерены с этим мириться!» — пишет американский лидер.

Напомним, на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт АдГ получила 43,8% голосов, став крупнейшей политической силой региона. По сравнению с выборами 2021 года партия более чем вдвое увеличила свой результат. ХДС получил лишь 17,2%. Фридриха Мерца после поражения спросили, может ли он уйти в отставку и как итоги выборов скажутся на его дальнейших планах. Канцлер ответил, что не намерен покидать свой пост.