Дмитриев назвал Мерца нервным канцлером из-за отмены визита в Нью-Йорк

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прокомментировал решение канцлера Германии Фридриха Мерца отменить поездку в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

«Нервный федеральный канцлер», — написал глава РФПИ в соцсети X.

При этом причины отмены поездки официально не уточнялись. В Нью-Йорке в ближайшие дни пройдёт неделя высокого уровня Генассамблеи ООН, где состоятся выступления представителей разных стран, включая Россию. Российскую делегацию на мероприятии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление на общих прениях ожидается 26 сентября.

Ранее Фридрих Мерц отменил запланированный телефонный разговор с Дональдом Трампом после реакции американского лидера на успех партии «Альтернатива для Германии» на региональных выборах. Республиканец поздравил АдГ с результатом и заявил, что рост поддержки партии связан с недовольством жителей Германии миграционной политикой. В Берлине эти слова восприняли критически и заявили о недопустимости вмешательства зарубежных политиков во внутренние дела страны. Дмитриев назвал Мерца «чувствительным» после переноса разговора с президентом США.