Дмитриев назвал Мерца «чувствительным» после переноса разговора с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц перенёс телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом после его поздравления «Альтернативы для Германии» с победой на выборах. Ситуацию в соцсети X прокомментировал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Чувствительный федеральный канцлер Мерц», — написал Дмитриев.

К публикации он приложил скриншот сообщения телеканала Al-Arabiya. В нём утверждалось, что Мерц перенёс разговор после того, как Трамп поздравил АдГ с результатами выборов.

Представитель правительства Германии Штефан Корнелиус ранее подтвердил перенос беседы на неопределённый срок. Изначально республиканец и канцлер должны были поговорить в связи с годовщиной терактов 11 сентября.

Американский президент 9 сентября назвал в Truth Social победу АдГ в Саксонии-Анхальт «триумфальной». Партия получила 43,8% голосов и заняла первое место на выборах в земельный парламент.

Ранее сообщалось, что Мерц отменил запланированный разговор с Трампом через несколько часов после его поздравления АдГ. Официальный Берлин не подтвердил прямую связь между этими событиями, однако представитель канцлера заявил, что решение не объяснялось накладкой в расписании. В правительстве Германии также напомнили позицию Мерца о недопустимости вмешательства иностранных политиков во внутренние дела страны и выборы. Новую дату телефонного разговора между канцлером ФРГ и президентом США пока не назначили.