Мерц назвал катастрофой провал ХДС на выборах в Мекленбурге — Передней Померании

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал «катастрофой» результат Христианско-демократического союза на выборах в ландтаг Мекленбурга — Передней Померании. По предварительным данным, партия получает лишь около 5,5% голосов.

«Мы не можем приукрашивать результат в Мекленбурге — Передней Померании: это катастрофа», — заявил Мерц после появления первых прогнозов. По его словам, итоги голосования нельзя приукрашивать, а возвращение к прежним политическим подходам не станет решением проблемы.

Согласно exit poll, на выборах лидирует «Альтернатива для Германии» с 37%. Социал-демократическая партия набирает 35,5%, а ХДС балансирует немногим выше пятипроцентного барьера для прохождения в земельный парламент.

Для христианских демократов такой результат может стать худшим на земельных выборах за всю послевоенную историю партии. Reuters отмечает, что ранее ХДС никогда не получал столь низкой поддержки на выборах в региональные парламенты с 1949 года.

Мерц после первых данных заявил о необходимости политического и общественного обновления и пообещал продолжить реализацию намеченных правительством реформ.

Ранее Life.ru сообщал, что перед выборами в Мекленбурге — Передней Померании ХДС рисковал получить один из худших результатов в своей истории. Опросы тогда давали партии около 6%.