Мерца загнали в угол новые выборы — ХДС рискует получить очередной удар

Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с новым внутрипартийным давлением накануне выборов в Берлине и Мекленбурге — Передней Померании, которые пройдут 20 сентября. На фоне слабых показателей ХДС в опросах зарубежные СМИ обсуждают возможные последствия голосования для позиций главы правительства.

По данным ZDF-Politbarometer, в Мекленбурге — Передней Померании СДПГ набирает 37%, АдГ — 36%, а ХДС — 6%. Опрос проводился 14–17 сентября среди 1395 избирателей. Пятипроцентный барьер для прохождения в земельный парламент находится всего на один пункт ниже результата христианских демократов.

В Берлине ситуация для ХДС выглядит иначе. Согласно тому же исследованию, Левая партия получает 22%, христианские демократы — 20%, АдГ — 18%, «Зелёные» — 15%, а СДПГ — 12%. В опросе участвовали 1611 человек.

На фоне серии региональных кампаний Мерц отменил запланированную поездку на Генеральную Ассамблею ООН в Нью-Йорк. Reuters сообщал, что канцлер остаётся в Берлине в условиях усилившегося давления внутри ХДС. При этом сам Мерц ранее заявлял, что не намерен связывать своё политическое будущее с результатами отдельных земельных выборов.

Отдельной проблемой для правительства стали высокие цены на топливо. 18 сентября федеральные и земельные власти согласовали пакет поддержки объёмом около €2,5 млрд. С 1 октября налоговая нагрузка на бензин и дизель должна снизиться примерно на 17 евроцентов за литр с учётом НДС.

Популярность самого канцлера также остаётся низкой. Согласно опросу INSA для Bild, опубликованному 12 сентября, только 14% респондентов сочли Мерца подходящим человеком для должности канцлера. Общенациональный опрос INSA от 11–14 сентября давал блоку ХДС/ХСС 19,5% поддержки.

Ранее Life.ru сообщал, что после поражения ХДС на выборах в Саксонии-Анхальте Мерц исключил досрочную отставку. Тогда канцлер заявил, что «сдаться» для него не является вариантом.