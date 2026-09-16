«К Рождеству его не будет»: В Германии запустили обратный отсчёт до отставки Мерца

Канцлер Германии Фридрих Мерц может покинуть свой пост ещё до католического Рождества, то есть до 25 декабря. Такой прогноз дала основательница BSW Сара Вагенкнехт в интервью редакционному объединению RND.

«Я исхожу из того, что Фридрих Мерц к Рождеству уже не будет канцлером», — сказала политик.

Она напомнила об итогах выборов в Саксонии-Анхальт, где «Альтернатива для Германии» получила почти 44% голосов и 39 из 83 мест в земельном парламенте. ХДС Мерца занял второе место. АдГ при этом не получила абсолютного большинства и теперь ищет возможность сформировать правительство. BSW допустила взаимодействие с партией по отдельным вопросам, однако выступает за кандидатуру беспартийного главы правительства земли. Вагенкнехт предостерегла АдГ от попытки довести ситуацию до повторных выборов.

«Мы не поддадимся шантажу. Я исхожу из того, что если АдГ всерьёз делает ставку на новые выборы, то многие их избиратели задумаются над тем, как они обошлись с их голосами», — заявила она.

По её мнению, новое голосование может вновь дать большинство традиционным партиям.