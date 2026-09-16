«К Рождеству его не будет»: В Германии запустили обратный отсчёт до отставки Мерца
Вагенкнехт предположила, что Мерц покинет пост канцлера до Рождества
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Канцлер Германии Фридрих Мерц может покинуть свой пост ещё до католического Рождества, то есть до 25 декабря. Такой прогноз дала основательница BSW Сара Вагенкнехт в интервью редакционному объединению RND.
«Я исхожу из того, что Фридрих Мерц к Рождеству уже не будет канцлером», — сказала политик.
Она напомнила об итогах выборов в Саксонии-Анхальт, где «Альтернатива для Германии» получила почти 44% голосов и 39 из 83 мест в земельном парламенте. ХДС Мерца занял второе место. АдГ при этом не получила абсолютного большинства и теперь ищет возможность сформировать правительство. BSW допустила взаимодействие с партией по отдельным вопросам, однако выступает за кандидатуру беспартийного главы правительства земли. Вагенкнехт предостерегла АдГ от попытки довести ситуацию до повторных выборов.
«Мы не поддадимся шантажу. Я исхожу из того, что если АдГ всерьёз делает ставку на новые выборы, то многие их избиратели задумаются над тем, как они обошлись с их голосами», — заявила она.
По её мнению, новое голосование может вновь дать большинство традиционным партиям.
Ранее Life.ru рассказывал что после победы на выборах в Саксонии-Анхальт с результатом почти 44% «Альтернатива для Германии» намерена добиваться полной нормализации отношений с Россией. В планы партии входят восстановление торговли, возобновление закупок российских нефти и газа, а также прекращение военной помощи Украине.
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