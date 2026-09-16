Мерц пообещал нажать на «тормоз» при проблемах с госдолгом ФРГ

Канцлер Германии Фридрих Мерц допустил пересмотр политики государственных заимствований, если обслуживание накопленного долга перестанет выглядеть устойчивым. В таком случае Мерц намерен существенно сократить привлечение новых средств, передаёт Reuters.

«Если это окажется под вопросом, я обеими ногами нажму на тормоз», — сказал он.

При этом канцлер считает, что пока поводов сомневаться в финансовой надёжности Германии нет: страна, по его словам, сохраняет высокий статус на международном рынке заимствований. Заявление Мерца прозвучало на фоне предупреждения немецких аудиторов о растущей стоимости госдолга. Счётная палата Германии прогнозирует, что к 2030 году расходы на его обслуживание займут уже 12,7% бюджета против 5,8% сейчас.

Тем временем сопредседатель ультраправой партии АдГ Алиса Вайдель заявила, что украинские беженцы, прежде всего мужчины призывного возраста, должны вернуться на родину, а Берлину следует прекратить поддержку Киева и потребовать возмещения потраченных средств. Она назвала «уму непостижимым» содержание за счёт немецкого бюджета более миллиона граждан Украины, которые получают базовое социальное пособие.