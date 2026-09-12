Перемены для политиков и обычных людей: астролог рассказал, чем обернётся вторая половина сентября 2026

Первые недели после начала учебного года редко обходятся без разговоров о деньгах, обещаниях и старых долгах, которые вдруг всплывают в самый неподходящий момент. В сентябре 2026 года к бытовой суете добавится ещё и звёздное давление: планеты меняют позиции слишком резко, чтобы это прошло незамеченным для политиков, партнёров и обычных семей. Life.ru обратился к астрологу и выяснил, чего ждать от второй половины месяца тем, кто устал разгребать накопившиеся дела.

Новолуние и попятный Уран запускают обновление

Новолуние 11 сентября и попятный Уран: что это значит для всех знаков. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Вторая половина сентября резко отличается от первой: меняются целые поля восприятия — у политиков, у лидеров, да и у обычных людей тоже. «Это принцип вхождения в новый цикл», — объясняет астролог Александр Зараев. Всё запускает новолуние 11 сентября, а с 10-го добавляется попятный ход Урана: недоделанные обещания снова окажутся востребованы. Венера в Скорпионе добавит страсти, а Меркурий в Весах потребует умения договариваться.

Меркурий в Весах будет требовать от партнёров практически всю вторую половину сентября умения находить новые способы коммуникации в этих изменившихся условиях Александр Зараев Астролог

Равноденствие и полнолуние обострят обстановку

23 сентября начинается осеннее равноденствие, и природа требует перестройки: тело подстраивается под смену энергий задолго до даты. Усиливает картину полнолуние — точный аспект стартует 20-го, а максимума достигает 23-го и 26-го. Тогда негативная биосфера наберёт порядка минус 28 баллов, а риск аварий возрастает. Проверить проводку и аптечку дома стоит именно сейчас: врач и сотрудник МЧС подсказали, с чего начать ревизию.

Какие дни благоприятны, а каких лучше избегать

Для важных дел и планов лучше всего подойдёт период с 11 по 17 сентября — именно тогда звёзды готовы поддержать смелые решения. А вот дни с 18 по 26 сентября астролог называет самыми неблагоприятными для поездок, рискованных сделок, операций с недвижимостью и переездов.

Марс во Льве потребует свою долю власти

28 сентября Марс покидает Рака и входит во Льва, а этот знак задаёт всем один вопрос: «Где моя львиная доля?». Конец месяца выведет на арену новые политические силы в Европе: во Франции ожидается бурление, а партии вроде АдГ в Германии укрепятся. 30 сентября Меркурий войдёт в Скорпион и подтолкнёт пересмотреть ранние договорённости.

Мировая политика: сентябрь создаёт новые мосты

Трудности переговоров в конце сентября. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Солнце войдёт в Весы после 23 сентября и откроет новые перспективы, однако у крупнейших мировых лидеров переговоры будут идти не совсем гладко. Только после 1 октября у президентов России, США и их коллег начнутся первые попытки перевести застойную ситуацию на новые рельсы, отмечает астролог.

Конец сентября станет временем подготовки нового маршрута. В этот период многим людям нужно сбавить скорость, не пытаться решить конфликты лобовым путём и не прыгать выше головы. Сентябрь создаёт новые мосты, но, как обычно, лошадей на переправе не меняют Александр Зараев Астролог

Получается, что весь сентябрь работает на один результат: подготовку к более спокойному октябрю, а не к резким победам прямо сейчас. Тем, кто хочет продавить решение силой или ускорить события, звёзды в эти недели скорее подставят подножку, чем подыграют. Гораздо разумнее использовать паузу для наблюдения и честного разговора с теми, от кого давно ждали ответа. Общий астрологический разбор всего сентября 2026 года заодно подскажет, какие сферы жизни месяц Девы обещает перевернуть сильнее всего.