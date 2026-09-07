«Прогресса нет, но мы продолжим»: Куба не закрывает канал диалога с США

Куба намерена сохранять контакты с Соединёнными Штатами, несмотря на отсутствие результатов в переговорах. Об этом заявил глава МИД республики Бруно Родригес Паррилья.

«Мы намерены продолжать поддерживать контакты, несмотря на то, что прогресса на переговорах нет», — сказал министр на пресс-конференции в Гаване.

По словам Родригеса Паррильи, диалог между сторонами продолжается, однако добиться каких-либо договорённостей пока не удалось. Ответственность за это дипломат возложил на Вашингтон, заявив об отсутствии политической воли со стороны США.

Гавана, подчеркнул глава МИД, готова вести переговоры на основе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела страны. При этом, по его словам, у предыдущих контактов не было даже чётко сформированной повестки.

Заявление прозвучало во время презентации доклада о последствиях американской торгово-экономической и финансовой блокады Кубы. Документ планируется представить на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН.

Таким образом, Гавана не намерена закрывать канал общения с Вашингтоном, несмотря на сохраняющиеся разногласия и санкционное давление.

3 сентября США ввели новые санкции против внука Рауля Кастро и нескольких кубинских компаний. Ограничения затронули структуры, связанные с внешней торговлей, энергетикой и добычей природных ресурсов.