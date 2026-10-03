Медведев: Путин высоко ценил погибшего лидера Ирана Хаменеи

Президент России Владимир Путин высоко ценил погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

«Президент нашей страны высоко ценил погибшего в результате атаки лидера Ирана. С этим и был связан мой визит», — заявил Медведев, говоря о своём участии в церемонии прощания.

Медведев 3 июля возглавил российскую делегацию на траурной церемонии в Тегеране. Вместе с ним в Иран прибыли министр энергетики РФ Сергей Цивилев, замглавы МИД Георгий Борисенко и российский посол Алексей Дедов. Участие Медведева в церемонии подтверждалось российскими и иранскими источниками.

Хаменеи погиб 28 февраля 2026 года в результате совместного удара США и Израиля по Тегерану. Он возглавлял Иран в качестве верховного лидера на протяжении 37 лет.

Прощание с Хаменеи началось в Тегеране 3 июля и стало частью многодневных траурных мероприятий. На церемонию прибыли иностранные делегации, в том числе представители России, Китая, Пакистана, Ирака и ряда других стран.